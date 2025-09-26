Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Егоров из Балаганского района героически погиб в зоне СВО

Бойца проводят в последний путь в селе Бирит.

Источник: IrkutskMedia.ru

В зоне СВО погиб уроженец Балаганского района Приангарья Владимир Егоров. Боец пал 16 сентября 2025 года, выполняя боевую задачу на территории Харьковской области Украины, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию района.

Родился Владимир Михайлович 28 ноября 1973 года в селе Шарагай. Здесь прошли его детство и юность, позже он переехал в село Бирит, где у мужчины появилась своя семья.

20 июня 2023 года Владимир подписал контракт с минобороны. Прощание с военнослужащим состоится в селе Бирит.