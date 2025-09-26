Владимир Егоров из Балаганского района героически погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб уроженец Балаганского района Приангарья Владимир Егоров. Боец пал 16 сентября 2025 года, выполняя боевую задачу на территории Харьковской области Украины, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию района.
Родился Владимир Михайлович 28 ноября 1973 года в селе Шарагай. Здесь прошли его детство и юность, позже он переехал в село Бирит, где у мужчины появилась своя семья.
20 июня 2023 года Владимир подписал контракт с минобороны. Прощание с военнослужащим состоится в селе Бирит.