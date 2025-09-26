Минобороны РФ опубликовало карту освобождённых территорий

Помимо этого, в Днепропетровской области российские войска контролируют некоторые участки на юго-востоке, у границ с ДНР и Запорожской областью. Передовая здесь проходит около Гуляйполя, Орехова и Щербакова, с продвижением к Запорожью у Каховского водохранилища. В Херсонской области войска занимают правый берег водохранилища, Днепра и лимана, включая косы и все восточное побережье Азовского и Черного морей.