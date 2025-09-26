Минобороны РФ опубликовало карту освобождённых территорий

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало карту-схему территорий, освобожденных по состоянию на 24 сентября.
Карта из Telegram-канала Минобороны РФ.
Так, на представленной схеме обозначены территории в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, которые были взяты под контроль Вооруженными силами Российской Федерации в период с 1 января по 24 сентября 2025 года.
Согласно представленной карте, под контролем российских войск в Сумской области находится район, включающий населенные пункты Басовка, Юнаковка и Кондратьевка. Данная территория расположена вблизи Суджанского района Курской области, который был освобожден от ВСУ весной.
Помимо этого, в Днепропетровской области российские войска контролируют некоторые участки на юго-востоке, у границ с ДНР и Запорожской областью. Передовая здесь проходит около Гуляйполя, Орехова и Щербакова, с продвижением к Запорожью у Каховского водохранилища. В Херсонской области войска занимают правый берег водохранилища, Днепра и лимана, включая косы и все восточное побережье Азовского и Черного морей.
В ДНР российские силы контролируют северный выступ. Линия соприкосновения проходит за Соледаром и Часовым Яром, подходя к Краматорску и Константиновке, с выступом на Доброполье и полукольцом вокруг Красноармейска южнее.
Ситуация на карте Харьковского направления выглядит следующим образом: российская армия создала плацдармы у границы с Белгородской областью — район Волчанска и западнее, у трассы на Харьков, а также более масштабный — на востоке. Со своей стороны, ВСУ удерживают небольшой отрезок границы ЛНР с Харьковской областью и ДНР.
Напомним, что российские военные подразделения продолжают успешное наступление, последовательно занимая новые территории. В результате их действий освобождены значительные площади в ряде регионов.
По данным Минобороны, общая площадь территорий, освобожденных российскими войсками в 2025 году, превысила 4700 квадратных километров. Наибольший прирост пришелся на ДНР — более 3308 кв. км — за которой следуют Харьковская область (свыше 542 кв. км) и ЛНР (более 205 кв. км).
Кроме этого, по информации Минобороны, с начала 2025 года российские подразделения установили контроль над 205 населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции.