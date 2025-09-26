На Кубани отменили сигнал «Беспилотная опасность». Сообщения от РСЧС пришли жителям утром 26 сентября.
В настоящее время региону ничего не угрожает.
Напомним, ВСУ атаковали беспилотниками Краснодарский край в ночь на 26 сентября. В результате обломки дронов упали сразу в двух районах. Фрагменты БПЛА обнаружили в станице Голубицкой Темрюкского района. Кроме того, обломки беспилотника упали на одну из установок Афипского НПЗ.
В результате происшествий никто не пострадал. Пожар на НПЗ площадью 30 кв. метров потушили.
