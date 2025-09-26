Ричмонд
На Кубани отменили сигнал «Беспилотная опасность»

Жителей Кубани предупредили об отмене беспилотной опасности утром 26 сентября.

На Кубани отменили сигнал «Беспилотная опасность». Сообщения от РСЧС пришли жителям утром 26 сентября.

В настоящее время региону ничего не угрожает.

Напомним, ВСУ атаковали беспилотниками Краснодарский край в ночь на 26 сентября. В результате обломки дронов упали сразу в двух районах. Фрагменты БПЛА обнаружили в станице Голубицкой Темрюкского района. Кроме того, обломки беспилотника упали на одну из установок Афипского НПЗ.

В результате происшествий никто не пострадал. Пожар на НПЗ площадью 30 кв. метров потушили.

