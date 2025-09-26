Трампа призвали готовить план на случай падения Киева: «Украина находится в отчаянном положении»

Президенту США Дональду Трампу необходимо заранее продумать план действий на случай падения Киева. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Итак, какой у него есть выбор? Ответ таков: уйти и убедиться, что, когда Киев падет, тебя никто не будет обвинять в этом», — прокомментировал он возможные действия американского лидера в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано.
Как считает Миршаймер, ситуацию на поле боя уже не исправить. По его словам, сейчас «Украина находится в отчаянном положении», а США «ничего не могут с этим поделать».
Тем временем, как пишет газета Financial Times, европейские страны выражают обеспокоенность тем, что американский лидер может переложить на них ответственность за военные неудачи украинской армии. Представитель ФРГ отметил, что глава Белого дома «задал высокую планку», а другой источник полагает, что это поиск «запасного выхода» для обвинения союзников в случае неудачи.