Трампа призвали готовить план на случай падения Киева: «Украина находится в отчаянном положении»

Тем временем, как пишет газета Financial Times, европейские страны выражают обеспокоенность тем, что американский лидер может переложить на них ответственность за военные неудачи украинской армии. Представитель ФРГ отметил, что глава Белого дома «задал высокую планку», а другой источник полагает, что это поиск «запасного выхода» для обвинения союзников в случае неудачи.