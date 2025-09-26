Ричмонд
На Дону БПЛА атаковали шесть муниципалитетов

Силы ПВО уничтожили и перехватили беспилотники в шести муниципалитетах Ростовской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

Атака БПЛА отражена в Ростове, Таганроге, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районе.

Как отметил глава региона, никто из людей не пострадал.

