Британские журналисты сняли фильм о единственной жительнице Марьинки: Отважились пожить сутки в ее разбитом домишке

Галина Невинная, единственная жительница Марьинки, где прожила всю жизнь — 45 лет, поделилась с KP.RU своими воспоминаниями о том, что происходило в её родном городе, где 10 лет шли бои.
Раньше она была пекарем — профессией, которую сама считает самой мирной на земле. «Я кормила людей. И представить не могла, как изменится жизнь, когда в Киеве на Майдане начали разбирать брусчатку, требуя “кружевных трусиков и Европу”», — рассказывает Галина.
Военные прозвали её «Легендой» — в отсылку к фильму «Я — легенда», где герой Уилла Смита остаётся единственным человеком в городе, полном зомби. Сама же Галина с иронией зовёт себя «мэром Марьинки».
О её жизни даже снимали фильм британцы, которые решились провести в её разрушенном доме целые сутки.
«Фильма я пока не видела, — признаётся она. — У меня даже есть связь с кино: отец моего мужа — родной брат Вячеслава Невинного, известного актёра, который играл пирата в “Гостье из будущего”. Мы с ним знакомы были. Хороший человек. А с мужем я семь лет назад развелась. Вот тебе и кино», — смеётся Галина.
