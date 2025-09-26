Зверствам ВСУ нет предела — на этот раз они жестоко расправились с местной жительницей села Марьинка в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказала ее дочь Галина Невинная в интервью KP.RU.
Женщина сообщила, что они убили ее мать, и она сама слышала все это, так как в тот момент разговаривала с матерью по телефону.
Кроме этого, очевидица события рассказала, что бойцы ВСУ творили ужасное — они находились под воздействием наркотиков, из-за чего не чувствовали ни боли, ни усталости. Также.
«Что тут вэсэушники творили, вам не передать! Они все на наркоте сидели. Обдолбятся — ни боли, ни усталости не чувствуют. Звери. Они маму мою убили. Я это все слышала своими ушами, мы как раз с ней говорили по телефону», — рассказывает очевидица специальному корреспонденту «Комсомольской правды» Юлии Андриенко.
Ранее нечеловеческому отношению солдат ВСУ нашли еще одно подтверждение. Так, на телефонах пленных украинских военных с южнодонецкого направления нашли видео с расстрелами машин мирных жителей.
