Из-за падения фрагментов БПЛА произошел пожар на Афипском НПЗ

Из-за падения фрагментов БПЛА произошел пожар на Афипском НПЗ. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет.

Произошло возгорание на площади 30 кв. метров, которое уже ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы.

Ранее «АиФ-Юг» писал- мэр рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск. Днем 24 сентября в результате атаки дронов травмы получили 11 человек.

