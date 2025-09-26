Из-за падения фрагментов БПЛА произошел пожар на Афипском НПЗ

Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет.
Произошло возгорание на площади 30 кв. метров, которое уже ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы.
Ранее «АиФ-Юг» писал- мэр рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск. Днем 24 сентября в результате атаки дронов травмы получили 11 человек.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше