Над Ростовской областью и Азовским морем уничтожили 34 украинских БПЛА

Еще 14 беспилотников перехватили и уничтожили в Республике Крым. Всего по стране в ночное время ликвидировали 55 БПЛА.
Ранее сообщалось, что на ростовском автовокзале усилят защиту от БПЛА.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше