Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Ростовской областью и Азовским морем уничтожили 34 украинских БПЛА

Ростовская область, 26 сентября 2025, DON24.RU. Над территорией донского региона и акваторией Азовского моря этой ночью уничтожили по 14 и 20 БПЛА самолетного типа соответственно. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Минобороны России.

Источник: Don24.ru

Еще 14 беспилотников перехватили и уничтожили в Республике Крым. Всего по стране в ночное время ликвидировали 55 БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше