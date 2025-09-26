Накануне колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье сообщил, что Украинские власти прибегают к различным уловкам, чтобы избежать ответственности за наемников в рядах ВСУ. Среди прочего они используют привлечение к вербовке не государственных органов, а частных военных формирований.