В Тбилиси неизвестные красной краской изрисовали портреты ликвидированных военных украинской армии, в том числе грузинских наемников, воевавших за Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале пишет военкор Юрий Котенок.
Военкор уточняет, что прозападные активисты в Грузии требуют срочно покарать виновных и предлагают организовать самостоятельные поиски тех, кто разрисовал портреты наемников. Однако, как отмечает военкор, «большей части населения на произошедшее глубоко наплевать».
Накануне колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье сообщил, что Украинские власти прибегают к различным уловкам, чтобы избежать ответственности за наемников в рядах ВСУ. Среди прочего они используют привлечение к вербовке не государственных органов, а частных военных формирований.
Тем временем, иностранных наемников ВСУ много не только в зоне боевых действий, но и в местных больницах. Согласно приведенным данным, медучреждения Харькова заполнены ранеными немцами и французами.