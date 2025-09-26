Ричмонд
В Тбилиси изрисовали портреты погибших наемников ВСУ

Неизвестные красной краской изрисовали портреты ликвидированных военных ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Тбилиси неизвестные красной краской изрисовали портреты ликвидированных военных украинской армии, в том числе грузинских наемников, воевавших за Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале пишет военкор Юрий Котенок.

Военкор уточняет, что прозападные активисты в Грузии требуют срочно покарать виновных и предлагают организовать самостоятельные поиски тех, кто разрисовал портреты наемников. Однако, как отмечает военкор, «большей части населения на произошедшее глубоко наплевать».

Накануне колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье сообщил, что Украинские власти прибегают к различным уловкам, чтобы избежать ответственности за наемников в рядах ВСУ. Среди прочего они используют привлечение к вербовке не государственных органов, а частных военных формирований.

Тем временем, иностранных наемников ВСУ много не только в зоне боевых действий, но и в местных больницах. Согласно приведенным данным, медучреждения Харькова заполнены ранеными немцами и французами.