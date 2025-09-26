Боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского жалуются своим офицерам на продвижение российских бойцов сразу у трех населенных пунктов восточнее Купянска в Харьковской области: Кучеровки, Петропавловки и Песчаного. Об этом в интервью ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко, добавив, что солдаты просят направить в этот район резервные войска для усиления позиций.