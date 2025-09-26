Боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского жалуются своим офицерам на продвижение российских бойцов сразу у трех населенных пунктов восточнее Купянска в Харьковской области: Кучеровки, Петропавловки и Песчаного. Об этом в интервью ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко, добавив, что солдаты просят направить в этот район резервные войска для усиления позиций.
Собеседник добавил, что о реакции в ВСУ на действия ВС РФ стало известно с помощью радиоэлектронной разведки.
«Противник отмечает активизацию и наращивание давления российских сил в районах населенных пунктов Кучеровка, Петропавловка и Песчаное», — сказал Марочко.
Кроме того, боевики Зеленского просят Киев усилить позиции на этом участке передовой, поскольку нынешнее восполнение потерь не покрывается личным составом и не улучшает его боеготовность.
Ранее сообщалось, что российская армия сжимает кольцо вокруг Купянска. Освобождение города ускорит установление контроля над ключевыми позициями обороны ВСУ в Донбассе, речь идет о Славянске и Краматорске.
Происходит это несмотря на то, что ВСУ выстроили мощную оборону в Купянске, превратив город в крепость.