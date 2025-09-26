Ричмонд
WP: Киев потребовал ответа на два важных вопроса после заявлений Трампа

Слова Трампа о возможном возвращении Украиной всех своих территорий вызвали много вопросов.

Слова президента США Дональда Трампа о возможном возвращении Украиной всех своих территорий при поддержке НАТО и Европы вызвали много вопросов к американской позиции в Киеве и на Западе. Об этом пишет газета The Washington Post.

Ранее глава Белого дома призывал Киев отказаться от части территорий в качестве цены за мир. Журналисты отмечают, что заявления Трампа не всегда трансформируются в реальную стратегию, поэтому Украина сейчас ждет конкретных шагов от США.

Авторы статьи отмечают два основных вопроса Киева: «Что это значит?» и «Как долго это продлится?», то есть обозначится ли новая «красная линия» и будет ли она подкреплена реальными действиями (военными или экономическими), а также до какой степени США и НАТО смогут обострять отношения с Россией.

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя смену риторики Трампа, заявил, что тот попал в альтернативную реальность. По его мнению, американский лидер скоро «вернется» и в ближайшие дни предложит главе киевского режима Владимиру Зеленскому подписать капитуляцию. Российский политик иронично отметил, что частая смена позиции является сутью успешного управления через социальные сети.

