WP: Киев потребовал ответа на два важных вопроса после заявлений Трампа

Авторы статьи отмечают два основных вопроса Киева: «Что это значит?» и «Как долго это продлится?», то есть обозначится ли новая «красная линия» и будет ли она подкреплена реальными действиями (военными или экономическими), а также до какой степени США и НАТО смогут обострять отношения с Россией.