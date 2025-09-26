Ричмонд
В Ростове после атаки БПЛА пострадал фасад магазина

В ночь на 26 сентября над Ростовской областью сбили 14 БПЛА, повреждение получил фасад магазина в Ростове. Об этом сообщает врио главы региона Юрий Слюсарь.

Над Ростовской областью были уничтожены 14 БПЛА.

После атаки дронов в Советском районе Ростова был поврежден фасад магазина и припаркованные авто.

Также в Азовском районе на окраине хутора Лагутник загорелась трава, но пожар быстро ликвидировали.

Российские военные отразили атаку БПЛА кроме Ростова и Азовского района также в Таганроге, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районах.

Никто из людей не пострадал.

