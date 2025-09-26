В Ростове после атаки БПЛА пострадал фасад магазина

Над Ростовской областью были уничтожены 14 БПЛА.
После атаки дронов в Советском районе Ростова был поврежден фасад магазина и припаркованные авто.
Также в Азовском районе на окраине хутора Лагутник загорелась трава, но пожар быстро ликвидировали.
Российские военные отразили атаку БПЛА кроме Ростова и Азовского района также в Таганроге, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районах.
Никто из людей не пострадал.
