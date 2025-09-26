Над Крымом, Кубанью и акваторией Азовского моря сбили 37 БПЛА

Об этом сообщает Минобороны РФ.
В течение прошедшей ночи над регионами России дежурными средствами ПВО было перехвачено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов. Среди них 20 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 14 — над территорией Республики Крым и 3 — над территорией Краснодарского края.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше