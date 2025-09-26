В Темрюкском районе обнаружили обломки беспилотника

Фрагменты беспилотника упали на одной из улиц станицы Голубицкой. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших и погибших нет. На месте работают специальные и экстренные службы.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что над территорией Республики Крым, Краснодарского края и акваторией Азовского моря в течение прошедшей ночи ликвидировали 37 БПЛА.
