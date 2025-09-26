Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Темрюкском районе обнаружили обломки беспилотника

На территории Темрюкского района нашли обломки БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

Фрагменты беспилотника упали на одной из улиц станицы Голубицкой. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших и погибших нет. На месте работают специальные и экстренные службы.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что над территорией Республики Крым, Краснодарского края и акваторией Азовского моря в течение прошедшей ночи ликвидировали 37 БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше