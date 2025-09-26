Ричмонд
В Ростове из-за атаки БПЛА загорелся грузовой транспорт

В ночь на пятницу над Ростовом сбили БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на пятницу, 26 сентября, над Ростовом сбили БПЛА. В результате воздушной атаки на улице Доватора повреждения получили фасад и остекление магазина, а также несколько автомобилей на парковке. Об этом сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

Как уточнил глава города Александр Скрябин, в Советском районе из-за атаки БПЛА произошло возгорание грузового транспорта.

— В настоящее время, возгорание потушено. По предварительной информации, люди не пострадали, — добавил Александр Скрябин.

