ВС России уничтожили более половины окруженных боевиков ВСУ у Синельникова

Российские войска в Синельниковском лесу Харьковской области нанесли серьезный урон подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным силовых структур России, более половины личного состава противника, оказавшегося в окружении, было уничтожено. Об этом сообщает ТАСС.
В лесу около Синельниково остаются заблокированными части 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Источник в силовых структурах отметил, что с начала окружения российские силы уничтожили значительную часть украинских боевиков, удерживающих позиции.
Ранее стало известно, что подразделения двух бригад ВСУ оказались в окружении в Харьковской области. Российские войска продолжают наносить противнику огневое поражение. Кроме того, спецрота 57-й бригады ВСУ попыталась провести атаку западнее Синельниково, но потерпела неудачу.