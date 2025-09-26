ВС России уничтожили более половины окруженных боевиков ВСУ у Синельникова

Российские войска в Синельниковском лесу Харьковской области нанесли серьезный урон подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным силовых структур России, более половины личного состава противника, оказавшегося в окружении, было уничтожено. Об этом сообщает ТАСС.