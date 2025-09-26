Politico: ЕК предложила выделить Киеву кредит в 140 млрд евро из активов РФ

Еще с 2022 года российская сторона заявляла о неприемлемости подобных действий со стороны европейцев. Накануне это еще раз напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат предупредила, что никакого хаоса не будет — будут меры, причем, жесткие.