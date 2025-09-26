Politico: ЕК предложила выделить Киеву кредит в 140 млрд евро из активов РФ

Еврокомиссия предложила выделить Украине кредит на 140 млрд евро за счет замороженных активов РФ. Об этом сообщает Politico.
Ранее сообщалось, что эту идею, в частности, поддержали в Берлине. Кроме того, правительство Германии также предложило новые юридические механизмы для реализации этого плана.
Еще с 2022 года российская сторона заявляла о неприемлемости подобных действий со стороны европейцев. Накануне это еще раз напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат предупредила, что никакого хаоса не будет — будут меры, причем, жесткие.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, чем обернется для Европы решение изъять российские активы. Он отметил, что Москва так просто не оставит это решение, в случае если оно будет принято.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Европа еще не опустилась до воровства российских активов, но уже близка к этому.