Politico: ЕК предложила выделить Киеву кредит в 140 млрд евро из активов РФ

Украине хотят выделить 140 млрд евро из замороженных активов России.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссия предложила выделить Украине кредит на 140 млрд евро за счет замороженных активов РФ. Об этом сообщает Politico.

Как сообщает источник, Еврокомиссия уведомила о своем предложении страны-участницы ЕС. 26 сентября эту инициативу обсудят послы Евросоюза, а на следующей неделе в Копенгагене — европейские лидеры.

Ранее сообщалось, что эту идею, в частности, поддержали в Берлине. Кроме того, правительство Германии также предложило новые юридические механизмы для реализации этого плана.

Еще с 2022 года российская сторона заявляла о неприемлемости подобных действий со стороны европейцев. Накануне это еще раз напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат предупредила, что никакого хаоса не будет — будут меры, причем, жесткие.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, чем обернется для Европы решение изъять российские активы. Он отметил, что Москва так просто не оставит это решение, в случае если оно будет принято.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Европа еще не опустилась до воровства российских активов, но уже близка к этому.

