В аэропорту Волгограда отменены и задержаны несколько рейсов

Согласно онлайн-табло аэропорта Сталинград, отменен вылет двух рейсов на Москву: SU 1287 и SU 1185 со временем отправления 5.00 и 5.45. Кроме того, задерживается отправка трех рейсов: одного на Москву с временем вылета по расписанию в 12.00 и двух на Сочи, которые должны были отправиться в полет в 11.55.