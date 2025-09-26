В аэропорту Волгограда отменены и задержаны несколько рейсов

Согласно онлайн-табло аэропорта Сталинград, отменен вылет двух рейсов на Москву: SU 1287 и SU 1185 со временем отправления 5.00 и 5.45. Кроме того, задерживается отправка трех рейсов: одного на Москву с временем вылета по расписанию в 12.00 и двух на Сочи, которые должны были отправиться в полет в 11.55.
На прилет отменены рейсы SU 1184 и SU 1286 на Москву со временем прибытия в Волгоград в 2.05 и 4.00. Задерживаются два рейса: FV 6915 на Москву со штатным временем прибытия в 11.10 и EO 861 на Калининград, который по расписанию должен приземлиться в областной столице в 11.06.
Напомним, международный аэропорт Сталинград (Волгоград) временно не принимал и не отправлял авиарейсы из-за ограничений, введенных ночью с 25 на 26 сентября. Соответствующая мера была принята в целях обеспечения безопасности полетов. Ограничения сняты сегодня в 5.47.