ВС России уничтожили пункт ВСУ на Константиновском направлении

«В окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторы беспилотников выявили пункт управления БПЛА противника. После передачи координат артиллеристам 152-мм гаубицы “Мста-Б” цель была уничтожена», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что также в жилой застройке было выявлено местоположение пункта временной дислокации ВСУ, который был уничтожен с помощью расчетов ударных FPV-дронов «Южной» группировки войск.
