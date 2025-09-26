Ричмонд
ВС России уничтожили пункт ВСУ на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 26 сен — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и пункт временной дислокации ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторы беспилотников выявили пункт управления БПЛА противника. После передачи координат артиллеристам 152-мм гаубицы “Мста-Б” цель была уничтожена», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также в жилой застройке было выявлено местоположение пункта временной дислокации ВСУ, который был уничтожен с помощью расчетов ударных FPV-дронов «Южной» группировки войск.

