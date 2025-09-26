Гусев: На юге Воронежской области уничтожили беспилотник

По предварительным данным, люди не пострадали, разрушений нет.
Как сообщает Минобороны РФ, прошедшей ночью над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 55 украинских БПЛА самолетного типа: 20 — над акваторией Азовского моря, 14 — над Ростовской областью, 14 — над Республикой Крым, три — над Краснодарским краем, по одному — над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.
