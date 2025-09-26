Ричмонд
Гусев: На юге Воронежской области уничтожили беспилотник

Силы ПВО ликвидировали беспилотник на юге Воронежской области в ночь на 26 сентября, сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: Аргументы и факты

По предварительным данным, люди не пострадали, разрушений нет.

Как сообщает Минобороны РФ, прошедшей ночью над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 55 украинских БПЛА самолетного типа: 20 — над акваторией Азовского моря, 14 — над Ростовской областью, 14 — над Республикой Крым, три — над Краснодарским краем, по одному — над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше