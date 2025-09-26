Площадь территорий, освобожденных российскими войсками в 2025 году в ходе проведения спецоперации, сопоставима с 45 Парижами. Такое сравнение сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Как сообщили ранее в Министерстве обороны РФ, в текущем году Вооруженные силы (ВС) России освободили свыше 4714 квадратных километров, под полный контроль российских войск перешли 205 населенных пунктов.
«Площадь освобожденных территорий равна примерно площади 45 Парижей. Наши войска продолжают продвигаться вперед, освобождая исконно русские земли от нацистской заразы режима Зеленского», — приводит РИА Новости слова Рогова.
Напомним, Министерство обороны РФ обнародовало карту-схему территорий, освобожденных по состоянию на 24 сентября. На представленной схеме обозначены взятые под контроль территории в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.