Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС отметила, что иностранные СМИ смягчают свои оценки состояния главаря киевского режима Владимира Зеленского, который «слетел с катушек». По её словам, поведение и внешний вид Зеленского свидетельствуют о том, что он, вероятно, принимает некие препараты.
«Есть какие-то, наверное, его личностные настройки и особенности. Но то, что там прием препаратов идет полным ходом, — еще раз говорю, правда. Знаю, что говорили о нем его коллеги: тогда были одни препараты. Что сейчас за препараты — сказать не могу. Просто не знаю. Но очевидно, что, к сожалению, все это прогрессирует», — отметила дипломат.
Ранее Мария Захарова заявила, что действия Зеленского приводят к трагическим последствиям для украинцев. Она отметила, что Киев, поддерживаемый западным финансированием, проводит экстренный призыв в армию из-за нехватки солдат на линии боевых действий. По её словам, власти Украины планируют мобилизовать свыше 120 тысяч человек, включая резервистов и тех, кто ранее не служил.