ВСУ за неделю потеряли более 1605 боевиков в зоне действий «Запада»

«Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства за период с 20 по 26 сентября.
«Противник потерял более 1605 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 108 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 59 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 39 складов боеприпасов и материальных средств», — добавили в МО РФ.