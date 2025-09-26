ВСУ за неделю потеряли более 1605 боевиков в зоне действий «Запада»

«Противник потерял более 1605 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 108 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 59 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 39 складов боеприпасов и материальных средств», — добавили в МО РФ.