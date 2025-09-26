Ричмонд
ВСУ за неделю потеряли более 1605 боевиков в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российская группировка «Запад» за неделю нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, противник за это время потерял более 1605 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства за период с 20 по 26 сентября.

«Противник потерял более 1605 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 108 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 59 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 39 складов боеприпасов и материальных средств», — добавили в МО РФ.