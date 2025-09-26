ВС России нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины за неделю

«С 20 по 26 сентября 2025 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, инфраструктура военных аэродромов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций, националистов и иностранных наемников», — говорится в сводке министерства за неделю.