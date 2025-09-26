ВСУ потеряли до 1250 военных в зоне действий «Севера» за неделю

«В течение недели подразделения группировки войск “Север” в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области … Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сводке российского ведомства за период с 20 по 26 сентября.