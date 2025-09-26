Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли более 1540 боевиков в зоне действий бойцов «Юга» за неделю

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Юг» за неделю уничтожили свыше 1540 военнослужащих ВСУ, три танка в Донецкой Народной Республике, сообщило в пятницу журналистам Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1540 военнослужащих, три танка, 23 боевые бронированные машины, 74 автомобиля, 26 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 36 складов боеприпасов, горючего и материальных средств», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.