ВСУ потеряли более 1540 боевиков в зоне действий бойцов «Юга» за неделю

«За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1540 военнослужащих, три танка, 23 боевые бронированные машины, 74 автомобиля, 26 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 36 складов боеприпасов, горючего и материальных средств», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.