«За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1540 военнослужащих, три танка, 23 боевые бронированные машины, 74 автомобиля, 26 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 36 складов боеприпасов, горючего и материальных средств», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
ВСУ потеряли более 1540 боевиков в зоне действий бойцов «Юга» за неделю
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Юг» за неделю уничтожили свыше 1540 военнослужащих ВСУ, три танка в Донецкой Народной Республике, сообщило в пятницу журналистам Минобороны РФ.