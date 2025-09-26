Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе более 2000 сооружений могут быть использованы для укрытия населения

В администрации города обсудили меры по защите населения от атак БПЛА.

Источник: РИА "Новости"

Для укрытия населения в случае угрозы могут быть использованы более 2000 сооружений, включая подвалы многоквартирных домов, торговых центров, школ и детских садов. Об этом на совещании под руководством мэра города Ратмира Мавлиева сообщил начальник управления гражданской защиты Уфы Руслан Шайдуллин. Он доложил, что в 10 362 подъездах Уфы размещены информационные щиты с памятками действий по сигналу «Внимание всем!» и при угрозе беспилотников.

Ратмир Мавлиев подчеркнул, что угроза атак БПЛА актуальна для всей территории России, и Уфа также должна быть готова к подобным вызовам.

«Ежедневно территория РФ подвергается нападению БПЛА. Современные технологии позволяют им долетать и до нас. Готовиться к этому мы начали уже давно, выезжали в города, которые имеют соответствующий опыт, в том числе в Курск и Белгород. Сегодня мы собрались, чтобы “сверить часы”, актуализировать порядок мероприятий, которые должны организовывать для защиты нашего населения», — заявил градоначальник.

Руслан Шайдуллин также проинформировал о проработке вопросов по оповещению населения через подъездные домофоны и приложения городских провайдеров. Рассматривается возможность одновременного открытия магнитных замков на дверях подъездов для быстрого укрытия населения. Пробные оповещения через домофоны в нескольких микрорайонах Уфы проводились ранее. Для улучшения системы радиосвязи планируется развитие качественной связи на базе цифрового радиовещания. Первым этапом станет установка трех ретрансляторов в северной части города и увеличение количества носимых и стационарных радиостанций.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше