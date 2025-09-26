В Уфе более 2000 сооружений могут быть использованы для укрытия населения

Для укрытия населения в случае угрозы могут быть использованы более 2000 сооружений, включая подвалы многоквартирных домов, торговых центров, школ и детских садов. Об этом на совещании под руководством мэра города Ратмира Мавлиева сообщил начальник управления гражданской защиты Уфы Руслан Шайдуллин. Он доложил, что в 10 362 подъездах Уфы размещены информационные щиты с памятками действий по сигналу «Внимание всем!» и при угрозе беспилотников.
Ратмир Мавлиев подчеркнул, что угроза атак БПЛА актуальна для всей территории России, и Уфа также должна быть готова к подобным вызовам.
«Ежедневно территория РФ подвергается нападению БПЛА. Современные технологии позволяют им долетать и до нас. Готовиться к этому мы начали уже давно, выезжали в города, которые имеют соответствующий опыт, в том числе в Курск и Белгород. Сегодня мы собрались, чтобы “сверить часы”, актуализировать порядок мероприятий, которые должны организовывать для защиты нашего населения», — заявил градоначальник.
Руслан Шайдуллин также проинформировал о проработке вопросов по оповещению населения через подъездные домофоны и приложения городских провайдеров. Рассматривается возможность одновременного открытия магнитных замков на дверях подъездов для быстрого укрытия населения. Пробные оповещения через домофоны в нескольких микрорайонах Уфы проводились ранее. Для улучшения системы радиосвязи планируется развитие качественной связи на базе цифрового радиовещания. Первым этапом станет установка трех ретрансляторов в северной части города и увеличение количества носимых и стационарных радиостанций.