Главное из брифинга Минобороны 20 — 26 сентября 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 20 по 26 сентября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов

С 20 по 26 сентября ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.

Среди пораженных целей:

  • предприятия ВПК Украины;
  • объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ;
  • склады боеприпасов;
  • инфраструктура военных аэродромов;
  • места сборки, хранения и запуска БПЛА аппаратов большой дальности;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций, националистов и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Армия России освободила четыре населенных пункта

За неделю российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:

  • Юнаковка в Сумской области;
  • Переездное в ДНР;
  • Березовое и Калиновское в Днепропетровской области;

«Север» наступает в Сумской области

В Сумской области «Северная» группировка продвинулась в глубину обороны противника и нанесла поражение девяти бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали шесть бригад.

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1250 боевиков. Также ВСУ лишились трех танков, четырех боевых бронированных машин, 62 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, девяти станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств.

«Запад» вытесняет противника из Кировска в ДНР

В течение недели военнослужащие «Западной» группировки заняли 2519 зданий в населенном пункте Кировск ДНР и нанесли поражение 11 украинским бригадам.

ВСУ потеряли более 1605 бойцов, 10 боевых бронированных машин, 108 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, 59 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 39 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения «Юга» продвигаются вперед в ДНР

Подразделения «Южной» группировки за неделю в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища зачистили от неонацистов 25,5 кв. км территории. Бойцы Юга также нанесли удары 15 украинским бригадам.

В зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1540 человек, три танка, 23 боевые бронированные машины, 74 автомобиля, 26 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 36 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Центр» наступает в ДНР и Днепропетровской области

Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 20 украинским бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ.

«Противник потерял до 3675 военнослужащих, три танка, 14 боевых бронированных машин, 38 автомобилей и 12 артиллерийских орудий», — сообщает Минобороны РФ.

«Восток» продавил оборону ВСУ в Днепропетровской области

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение восьми бригадам ВСУ.

Потери противника в живой силе превысили 2135 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась: двух танков, 17 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, шести станций РЭБ и двух складов боеприпасов.

Группировка «Днепр» улучшила позиции

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар девяти бригадам.

ВСУ потеряли более 380 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 40 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, 25 станций РЭБ, 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения «Днепра» и силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили 23 безэкипажных катера и пять катеров противника.

Итоги работы сил ПВО за неделю

Средства противовоздушной обороны сбили:

  • 24 управляемые авиационные бомбы;
  • пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 1724 БПЛА самолетного типа.

