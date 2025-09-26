ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов
Среди пораженных целей:
- предприятия ВПК Украины;
- объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ;
- склады боеприпасов;
- инфраструктура военных аэродромов;
- места сборки, хранения и запуска БПЛА аппаратов большой дальности;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций, националистов и иностранных наемников.
Армия России освободила четыре населенных пункта
За неделю российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Юнаковка в Сумской области;
- Переездное в ДНР;
- Березовое и Калиновское в Днепропетровской области;
«Север» наступает в Сумской области
В Сумской области «Северная» группировка продвинулась в глубину обороны противника и нанесла поражение девяти бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали шесть бригад.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1250 боевиков. Также ВСУ лишились трех танков, четырех боевых бронированных машин, 62 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, девяти станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств.
«Запад» вытесняет противника из Кировска в ДНР
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки заняли 2519 зданий в населенном пункте Кировск ДНР и нанесли поражение 11 украинским бригадам.
ВСУ потеряли более 1605 бойцов, 10 боевых бронированных машин, 108 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, 59 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 39 складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения «Юга» продвигаются вперед в ДНР
Подразделения «Южной» группировки за неделю в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища зачистили от неонацистов 25,5 кв. км территории. Бойцы Юга также нанесли удары 15 украинским бригадам.
В зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1540 человек, три танка, 23 боевые бронированные машины, 74 автомобиля, 26 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 36 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
«Центр» наступает в ДНР и Днепропетровской области
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 20 украинским бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ.
«Противник потерял до 3675 военнослужащих, три танка, 14 боевых бронированных машин, 38 автомобилей и 12 артиллерийских орудий», — сообщает Минобороны РФ.
«Восток» продавил оборону ВСУ в Днепропетровской области
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение восьми бригадам ВСУ.
Потери противника в живой силе превысили 2135 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась: двух танков, 17 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, шести станций РЭБ и двух складов боеприпасов.
Группировка «Днепр» улучшила позиции
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар девяти бригадам.
ВСУ потеряли более 380 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 40 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, 25 станций РЭБ, 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Подразделения «Днепра» и силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили 23 безэкипажных катера и пять катеров противника.
Итоги работы сил ПВО за неделю
Средства противовоздушной обороны сбили:
- 24 управляемые авиационные бомбы;
- пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 1724 БПЛА самолетного типа.