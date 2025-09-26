До омских школ довели план действий при атаке БПЛА

Омские школы получили от минпросвещения инструкции на случай атак БПЛА. О том, что до всех российских школ доведен план действий при атаках беспилотников сообщил первый заместитель главы минпросвещения России Александр Бугаев.
«Школы имеют соответствующие документы и алгоритмы действий», — цитируют Бугаева РИА «Новости».
Кроме того, подобные ситуации, по словам министра, дважды в год отрабатывается во всех школах России во время всероссийских учений.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше