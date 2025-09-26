Ричмонд
До омских школ довели план действий при атаке БПЛА

Инструкции получили все российские школы.

Источник: Комсомольская правда

Омские школы получили от минпросвещения инструкции на случай атак БПЛА. О том, что до всех российских школ доведен план действий при атаках беспилотников сообщил первый заместитель главы минпросвещения России Александр Бугаев.

«Школы имеют соответствующие документы и алгоритмы действий», — цитируют Бугаева РИА «Новости».

Кроме того, подобные ситуации, по словам министра, дважды в год отрабатывается во всех школах России во время всероссийских учений.

