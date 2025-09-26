Ричмонд
Над Курской и Белгородской областями сбили шесть украинских БПЛА

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны с 11:00 до 14:00 сбили шесть украинских беспилотников над территорией Курской и Белгородской областей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны России.

«26 сентября в период с 11:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — сообщили в военном ведомстве.

