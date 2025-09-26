Эксперт назвал следующие цели для ВС России после Юнаковки

По мнению собеседника «Инфо 24», освобождение Юнаковки станет этапом наступательных действий в направлении Чернигова и Сум. Он считает, что после того, как ВС РФ займут эти крупные населенные пункты, Киев окончательно потеряет возможность использовать трассу Сумы-Киев для снабжения своих группировок.