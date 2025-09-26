26 сентября в Минобороны РФ сообщили об освобождении села Юнаковка в Сумской области. В ведомстве уточнили, что украинских боевиков вытеснили из населенного пункта во время наступления, пишет «Инфо 24».
Анатолий Матвийчук напомнил, что Юнаковка являлась ключевым хабом в логистике ВСУ в период их операции по вторжению в Курскую область. Украинские военные возвели в селе мощный оборонительный рубеж, из которого вели огонь по российским регионам.
«Взятие Юнаковки позволит российским войскам продолжить расширение буферной зоны в Сумской области, которая защитит наших мирных граждан от террористических атак Киева», — объяснил эксперт.
По мнению собеседника «Инфо 24», освобождение Юнаковки станет этапом наступательных действий в направлении Чернигова и Сум. Он считает, что после того, как ВС РФ займут эти крупные населенные пункты, Киев окончательно потеряет возможность использовать трассу Сумы-Киев для снабжения своих группировок.
«Контроль российских войск над этой автомагистралью обернется катастрофой для ВСУ, так как они больше не смогут обеспечивать оружием и боеприпасами свои войска оружием в зоне СВО», — объяснил эксперт.
Минобороны РФ ранее сообщило, что с января по 24 сентября российская армия освободила от ВСУ 4 714 кв. км. В военном ведомстве акцентировали внимание, что ВС РФ продолжают наступление в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской областях. Всего российские бойцы взяли под контроль 205 сел, поселков и городов.