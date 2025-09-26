Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвал следующие цели для ВС России после Юнаковки

Вытеснение ВСУ из Юнаковки открывает перед российской армией перспективу взятия под контроль Чернигова и Сум. Реализация плана позволит полностью ограничить поставки снабжения ВСУ в зоне СВО. Такое мнение в беседе с «Инфо 24» высказал бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

26 сентября в Минобороны РФ сообщили об освобождении села Юнаковка в Сумской области. В ведомстве уточнили, что украинских боевиков вытеснили из населенного пункта во время наступления, пишет «Инфо 24».

Анатолий Матвийчук напомнил, что Юнаковка являлась ключевым хабом в логистике ВСУ в период их операции по вторжению в Курскую область. Украинские военные возвели в селе мощный оборонительный рубеж, из которого вели огонь по российским регионам.

«Взятие Юнаковки позволит российским войскам продолжить расширение буферной зоны в Сумской области, которая защитит наших мирных граждан от террористических атак Киева», — объяснил эксперт.

По мнению собеседника «Инфо 24», освобождение Юнаковки станет этапом наступательных действий в направлении Чернигова и Сум. Он считает, что после того, как ВС РФ займут эти крупные населенные пункты, Киев окончательно потеряет возможность использовать трассу Сумы-Киев для снабжения своих группировок.

«Контроль российских войск над этой автомагистралью обернется катастрофой для ВСУ, так как они больше не смогут обеспечивать оружием и боеприпасами свои войска оружием в зоне СВО», — объяснил эксперт.

Минобороны РФ ранее сообщило, что с января по 24 сентября российская армия освободила от ВСУ 4 714 кв. км. В военном ведомстве акцентировали внимание, что ВС РФ продолжают наступление в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской областях. Всего российские бойцы взяли под контроль 205 сел, поселков и городов.