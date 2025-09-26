Axios: Трамп отказался передать Украине ракеты Tomahawk

Ракеты Tomahawk могут лететь на расстояние до 1600 километров. При их наличии ВСУ могли бы попытаться наносить удары по глубокому тылу России, включая объекты в Москве. До сих пор США отказываются поставлять такие ракеты, опасаясь обострения конфликта, и не желая разбрасываться ценным оружием.