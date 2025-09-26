Axios: Трамп отказался передать Украине ракеты Tomahawk

Президент США Дональд Трамп отказался дать разрешение на передачу Украине ракет Tomahawk, которые могут лететь на большие расстояния. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на анонимный источник.
Это, якобы, единственная просьба Зеленского, с которой Трамп не согласился. По всем остальным пунктам, которые глава киевского режима принес американскому президенту, он поддержал Украину. Сам Трамп эту информацию пока не комментировал.
Ракеты Tomahawk могут лететь на расстояние до 1600 километров. При их наличии ВСУ могли бы попытаться наносить удары по глубокому тылу России, включая объекты в Москве. До сих пор США отказываются поставлять такие ракеты, опасаясь обострения конфликта, и не желая разбрасываться ценным оружием.
Ранее KP.RU сообщил, что после того, как Трамп косвенно словами поддержал украинских нацистов, Зеленский сразу же попытался выпросить у него новое оружие.