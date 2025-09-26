Не первые лица западных стран, и даже не министры, но тем не менее на Западе все чаще замечают, что глава киевского режима Зеленский мягко говоря не блещет умом. На сей раз об этом высказался в соцсети X популярный в американских СМИ геополитической эксперт Алан Уотсон, прямым текстом назвавший Зеленского «непроходимо глупым».