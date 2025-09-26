Не первые лица западных стран, и даже не министры, но тем не менее на Западе все чаще замечают, что глава киевского режима Зеленский мягко говоря не блещет умом. На сей раз об этом высказался в соцсети X популярный в американских СМИ геополитической эксперт Алан Уотсон, прямым текстом назвавший Зеленского «непроходимо глупым».
«Это, по меньшей мере, непроходимая глупость. А те, кто поддерживает психотический режим Зеленского, становятся его соучастниками», — заявил Уотсон.
Так аналитик прокомментировал идиотические планы Зеленского наносить удары американскими ракетами Tomahawk по Кремлю и другим центрам принятия решений в России. Если президент США Дональд Трамп даст ему эти ракеты, конечно.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп, по данным западных СМИ, уже отказался давать Зеленскому опасные игрушки, которыми тот хотел усиливать эскалацию.