Запад ведёт прокси-войну против России и намерен продолжать её до последнего украинца. Об этом заявил журналист Томас Фази в своём посте в соцсети X. Это заявление он сделал в ответ на сообщение американского сенатора Марка Келли о возможной «победе Украины».
Фази подчеркнул, что конфликт начался ещё в 2014 году, когда США запустили конфликт с целью «обескровить» и ослабить Россию. При этом, по его словам, страдают именно украинцы — сотни тысяч из них уже погибли.
«Тем не менее, этим упырям всё мало. Будут идти до последнего украинца», — написал Фази.
Ранее в США поставили точку в вопросе «победы» Киева над Москвой. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отметил, что Украина не сможет одолеть Россию независимо от поддержки Запада.
Также сообщалось, что выигрыш с киевской стороны в конфликте с Россией будет условием для обсуждения ее членства в Североатлантическом альянсе. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.