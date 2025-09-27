Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе предсказали мрачное будущее для Киева: «до последнего украинца»

Фази: Запад продолжит отправлять украинцев на смерть из-за конфликта с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Запад ведёт прокси-войну против России и намерен продолжать её до последнего украинца. Об этом заявил журналист Томас Фази в своём посте в соцсети X. Это заявление он сделал в ответ на сообщение американского сенатора Марка Келли о возможной «победе Украины».

Фази подчеркнул, что конфликт начался ещё в 2014 году, когда США запустили конфликт с целью «обескровить» и ослабить Россию. При этом, по его словам, страдают именно украинцы — сотни тысяч из них уже погибли.

«Тем не менее, этим упырям всё мало. Будут идти до последнего украинца», — написал Фази.

Ранее в США поставили точку в вопросе «победы» Киева над Москвой. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отметил, что Украина не сможет одолеть Россию независимо от поддержки Запада.

Также сообщалось, что выигрыш с киевской стороны в конфликте с Россией будет условием для обсуждения ее членства в Североатлантическом альянсе. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше