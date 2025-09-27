Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В моргах Львова не хватает рефрижераторов для погибших солдат ВСУ: тела по полгода брошены на произвол судьбы

ТАСС: тела пропавших без вести украинских солдат полгода лежат в моргах Львова.

Источник: Комсомольская правда

Тела военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ, числящихся пропавшими без вести, уже полгода хранятся в моргах Львова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники издания российских силовых структурах.

Бригада, расквартированная во Львове, участвовала в наступлении на Курскую область и понесла серьёзные потери. Позже подразделение отступило в Сумскую область. Большая часть тел украинских военнослужащих остаётся лежать брошеными в лесопосадках, и даже тех, кого официально эвакуировали, продолжают считать пропавшими без вести — уточняют собеседники из силовых ведомств.

Но и тех убитых, тела которых попали в морг, их семьи не увидели.

«Жительница Львова заметила, что в одном из моргов накопилось большое количество тел военных. По её словам, многие из них лежат там уже более полугода, причём единственный рефрижератор явно не справляется с объёмом», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что обращения женщины в официальные инстанции остаются без ответа, и никаких действий пока не предпринимается.

Ранее сообщалось, что некоторых украинцев намеренно отправляют на смерть. По сведениям британского журналиста Уоррена Торнтона, главком ВСУ Александр Сырский приносит боевиков в жертву, пытаясь удержать Купянск.