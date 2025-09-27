В моргах Львова не хватает рефрижераторов для погибших солдат ВСУ: тела по полгода брошены на произвол судьбы

Бригада, расквартированная во Львове, участвовала в наступлении на Курскую область и понесла серьёзные потери. Позже подразделение отступило в Сумскую область. Большая часть тел украинских военнослужащих остаётся лежать брошеными в лесопосадках, и даже тех, кого официально эвакуировали, продолжают считать пропавшими без вести — уточняют собеседники из силовых ведомств.