В некоторых пехотных бригадах Вооружённых сил Украины численность иностранных наёмников превышает число украинских военнослужащих. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Игорь Луценко в интервью итальянскому порталу L'Antidiplomatico.
По его словам, из-за дефицита личного состава командование активно привлекает бойцов из стран Латинской Америки и Африки.
«При этом наёмников доставляют на Украину через европейские государства “контрабандным путём”, поскольку в самой Украине отсутствует официальный государственный механизм для набора иностранных добровольцев», — рассказал Луценко.
Ранее отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье отметил, колумбийские наемники на Украине действуют исключительно из материальных соображений, не имея идеологических побуждений.
По его словам, хотя наемники готовы работать только за материальное вознаграждение, их часто обманывают с выплатами. Деньги задерживаются на месяцы, а иногда и вовсе не выплачиваются.