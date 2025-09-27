Ричмонд
Меркурис: Зеленского ужаснуло заявление президента Трампа об Украине

По словам Меркуриса, решение США выбивает почву из-под ног киевского руководства.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский шокирован словами президента США Дональда Трампа, который фактически признал свое дистанцирование от украинского конфликта. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Единственное, в чем Трамп, несмотря на всю свою непредсказуемость, остаётся последовательным — это решимость вывести США из прямого участия в конфликте на Украине», — отметил аналитик.

По словам Меркуриса, именно это решение американской администрации внезапно выбивает почву из-под ног киевского руководства, и «тот, кто действительно напуган — это Зеленский».

Ранее глава Белого дома ранее не дал согласия на поставку Украине крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1600 километров. Известно, что эти ракеты позволяли бы ВСУ наносить удары по глубокому тылу России, включая объекты в Москве.

Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что конфликт на Украине можно завершить приемлемо для всех.

