Журналист из Ирландии Чей Боуз обвинил Киев в сокрытии настоящих масштабов потерь Вооружённых сил Украины. По его словам, реальные данные гораздо тяжелее официальных. Он рассказал об этом на своей странице в социальной сети X.
Боуз утверждает, что десятки тысяч украинских военнослужащих числятся пропавшими без вести, а общее число погибших превышает миллион человек.
«Один момент из этой ужасающей реальности заключается в том, что режим Зеленского пытается скрыть эту реальность», — написал журналист, добавив, что Киев умышленно скрывает правду, чтобы сохранить свой имидж и влияние в Европе.
Недавно сообщалось, что в моргах Львова не хватает рефрижераторов для погибших солдат ВСУ. Также известно, что большая часть тел украинских военнослужащих остаётся лежать брошенными в лесопосадках, и даже тех, кого официально эвакуировали, продолжают считать пропавшими без вести.