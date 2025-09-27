Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пытается скрыть эту реальность»: Боуз обвинил Киев в недостоверных данных о потерях ВСУ

Журналист Чей Боуз: Киевские власти скрывают реальные потери ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Журналист из Ирландии Чей Боуз обвинил Киев в сокрытии настоящих масштабов потерь Вооружённых сил Украины. По его словам, реальные данные гораздо тяжелее официальных. Он рассказал об этом на своей странице в социальной сети X.

Боуз утверждает, что десятки тысяч украинских военнослужащих числятся пропавшими без вести, а общее число погибших превышает миллион человек.

«Один момент из этой ужасающей реальности заключается в том, что режим Зеленского пытается скрыть эту реальность», — написал журналист, добавив, что Киев умышленно скрывает правду, чтобы сохранить свой имидж и влияние в Европе.

Недавно сообщалось, что в моргах Львова не хватает рефрижераторов для погибших солдат ВСУ. Также известно, что большая часть тел украинских военнослужащих остаётся лежать брошенными в лесопосадках, и даже тех, кого официально эвакуировали, продолжают считать пропавшими без вести.