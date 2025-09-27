Недавно сообщалось, что в моргах Львова не хватает рефрижераторов для погибших солдат ВСУ. Также известно, что большая часть тел украинских военнослужащих остаётся лежать брошенными в лесопосадках, и даже тех, кого официально эвакуировали, продолжают считать пропавшими без вести.