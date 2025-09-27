Ричмонд
Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожил гаубицу М777 на правом берегу Днепра

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Днепр» уничтожили американскую гаубицу М777 в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«После доразведки оператором разведывательного дрона была вскрыта позиция 155-мм гаубицы М777 ВСУ. Ранее поступала информация о работе орудия по нашим позициям из данного квадрата. Так как орудие находилось на достаточном удалении и наша ствольная артиллерия не доставала, командованием было принято решение нанести удар беспилотным барражирующим боеприпасом типа “Ланцет”, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение гаубицы украинских боевиков.

«Расчеты ударных БПЛА 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск “Днепр” продолжают ежедневно наносить удары по тылам противника, технике, пунктам управления и личному составу ВСУ», — подчеркнули там.

