ВС РФ освободили свыше 5 кв. км возле Клебан-Быкского водохранилища

По его данным, ранеными и убитыми противник потерял до 175 военнослужащих. Артиллерией и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены танк, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 7 складов боеприпасов, материальных средств и ГСМ.