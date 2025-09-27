Бойцы ВС РФ завладели брошенными БТР М113 ВСУ в Днепропетровской области

«В ходе освобождения населенного пункта Новоивановка Днепропетровской области военнослужащие завладели вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства. Противник оставил позиции в спешке. В районе лесополосы были обнаружены брошенные американские бронетранспортеры М113», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эвакуированная с поля боя техника передана специалистам, после чего она будет доставлена в музей трофейной техники.
В Минобороны также рассказали об уничтожении артиллерией Восточной группировки опорного пункта ВСУ. «В Днепропетровской области расчет БПЛА “Орлан” группировки войск “Восток” выявил опорный пункт ВСУ. Оператор передал координаты противника расчетам самоходных артиллерийских установок 2С19 “Мста-С”, которые нанесли удары высокоточными боеприпасами “Краснополь”. В результате точных попаданий опорный пункт противника полностью уничтожен, а ВСУ понесли потери в живой силе», — сообщили в ведомстве.