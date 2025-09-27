Ричмонд
+22°
слабый дождь
В Ростовской области отразили массированную воздушную атаку

В нескольких районах Ростовской области уничтожили БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Массированная воздушная атака отражена ночью в Ростовской области, БПЛА уничтожены и подавлены в нескольких районах, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Массированная воздушная атака врага ночью была отражена по северу Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районе», — написал он.

Кроме того, в Кашарском районе загорелась трава между населенными пунктами, огонь оперативно потушили. В Тарасовском районе оперативные службы потушили огонь на оборудовании газораспределительной станции. Как уточнил Слюсарь, газоснабжение не нарушено, люди не пострадали.

