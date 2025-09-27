Ричмонд
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Волгоградской области

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. ПВО отразила атаку БПЛА в Волгоградской области, обломками БПЛА повреждены два нестационарных торговых объекта, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе Волгограда повреждены два нестационарных торговых объекта. Пострадавших нет.

