Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области отразили атаку БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Каменском, Кашарском, Красносулинском, Миллеровском, Милютинском и Тарасовском районах Ростовской области. Последствий и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: РИА "Новости"

«Массированная воздушная атака врага ночью была отражена по северу Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах. В Кашарском районе загорелась трава между населенными пунктами, огонь оперативно потушили», — написал он в своем Telegram-канале.

В Тарасовском районе оперативные службы потушили огонь на газораспределительной станции. Газоснабжение не нарушилось, люди не пострадали, добавил губернатор.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше