Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потери ВСУ за сутки составили более 1,4 тысячи военнослужащих

За неделю украинские силы лишились до 10 585 солдат и офицеров.

Источник: Аргументы и факты

Украинские формирования за сутки потеряли около 1430 солдат и офицеров, следует изданных, предоставленных пресс-центрами группировок Вооружённых сил РФ, участвующих в спецоперации.

В зоне ответственности группировки «Север» были уничтожены или ранены более 180 боевиков ВСУ, на участке «Запада» — свыше 220, «Центра» — до 500, «Юга» — до 175, «Востока» — более 305, «Днепра» — до 50.

Всего за прошедшую неделю, по сведениям Минобороны России, украинские силы лишились до 10 585 солдат и офицеров.

Напомним, ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев проинформировал, что потери ВСУ за последние полгода достигли 160 тысяч человек погибшими и ранеными. В это число также входят дезертиры.