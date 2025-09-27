Украинские формирования за сутки потеряли около 1430 солдат и офицеров, следует изданных, предоставленных пресс-центрами группировок Вооружённых сил РФ, участвующих в спецоперации.
В зоне ответственности группировки «Север» были уничтожены или ранены более 180 боевиков ВСУ, на участке «Запада» — свыше 220, «Центра» — до 500, «Юга» — до 175, «Востока» — более 305, «Днепра» — до 50.
Всего за прошедшую неделю, по сведениям Минобороны России, украинские силы лишились до 10 585 солдат и офицеров.
Напомним, ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев проинформировал, что потери ВСУ за последние полгода достигли 160 тысяч человек погибшими и ранеными. В это число также входят дезертиры.