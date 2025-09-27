В ночь на 27 июня в Ростовской области была отражена массированная воздушная атака. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены и подавлены в нескольких районах. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«Массированная воздушная атака врага ночью была отражена по северу Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах», — отметил губернатор.
Он добавил, что в Кашарском районе трава загорелась между населенными пунктами, но огонь быстро потушили. В Тарасовском районе специалисты ликвидировали пожар на газораспределительной станции, сохранив газоснабжение и избежав пострадавших.
Недавно глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удары по Луганской ТЭС, чтобы вывести ее из строя. По словам главы ЛНР, в результате агрессии киевского режима Северодонецк и Счастье остались без света.