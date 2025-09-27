Ричмонд
В России за ночь сбили 55 беспилотников

Российские силы ПВО за ночь сбили 55 БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

27 беспилотников сбили над территорией Ростовской области. Восемь — над Брянской областью, по шесть — над Астраханской и Воронежской, пять дронов сбили над территорией Волгоградской области. Два БПЛА сбили над Курской областью и один — над Белгородской. Губернаторы пяти регионов сообщили, что люди при ночном налете не пострадали.

В Тарасовском районе Ростовской области в результате падения обломков БПЛА начался пожар на оборудовании газораспределительной станции, в Кашарском районе загорелась трава между населенными пунктами. Пожарные справились с последствиями, на станции ведутся ремонтные работы, написал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

В Брянской области был атакован город Стародуб. Один из беспилотников повредил кровлю многоквартирного дома, другой упал рядом с жилым домом. Людей эвакуировали, заявил губернатор Александр Богомаз.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев утром сообщил, что, предварительной информации, разрушений в регионе нет. В Красноармейском районе Волгограда под удар попали «два нестационарных торговых объекта», сообщил губернатор Андрей Бочаров. Главы Курской и Белгородской областей не сообщили о последствиях налета.

