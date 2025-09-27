Западная помощь оказалась на интернет-барахолке: украинцы начали продавать армейские пайки

На одном из популярных украинских сайтов с объявлениями обнаружены предложения о продаже эстонских продуктовых наборов. Сообщается, что большинство таких пайков произведено предприятием под названием OÜ Kommivabrik. На упаковке продукции также присутствует маркировка, указывающая на Центр оборонных инвестиций Эстонии.