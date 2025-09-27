Жители Украины выставляют на продажу на интернет-площадках армейские сухпайки, полученные в качестве военной помощи от Эстонии. Такие данные приводит РИА Новости на основе проведенного анализа информации в социальных сетях.
На одном из популярных украинских сайтов с объявлениями обнаружены предложения о продаже эстонских продуктовых наборов. Сообщается, что большинство таких пайков произведено предприятием под названием OÜ Kommivabrik. На упаковке продукции также присутствует маркировка, указывающая на Центр оборонных инвестиций Эстонии.
В состав меню одного из предлагаемых сухпайков входят различные продукты. Среди них плов, хрустящий хлеб с овощами, паштет с ветчиной, семечки подсолнечника, энергетический батончик и зеленый чай.
Многие продавцы на интернет-площадках предлагают иностранные сухпайки стран Североатлантического альянса в широком ассортименте. Товар представлен в различных вариантах комплектации, что указывает на его разнообразие.
Тем временем среди украинцев начал наблюдаться значительный рост интереса к мирным переговорам с Россией. Сейчас уже 20% опрошенных поддерживают идею прямого диалога. Около 60% заявили, что жаждут переговоров, но с участием стран-посредников.