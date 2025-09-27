Сбой в расписании коснулся 10 авиарейсов в аэропорту Сталинград

На утро субботы в аэропорту Волгоград задерживается вылет четырех самолетов — в Хургаду и в Москву. Борт в Египет должен был подняться в воздух в 1−30 ч. Однако он перенесен на 13−00 ч. Также отменен вылет самолета в столицу.
Задерживается и прилет 3 бортов из Москвы, 1 — отменен.
Ранее в Минобороны заявили об отражении атаки 5 БПЛА в Волгоградской области. Как заявил глава региона, обломки беспилотника повредили два нестационарных торговых объекта в Красноармейском районе.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше