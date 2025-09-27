Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбой в расписании коснулся 10 авиарейсов в аэропорту Сталинград

Росавиация открыла волгоградский аэропорт 27 сентября в 7−23 ч. Ранее, напомним, воздушная гавань города-героя из-за введенных ограничительных мер прекращала работу на прием и отправку самолетов в 5−35 ч.

На утро субботы в аэропорту Волгоград задерживается вылет четырех самолетов — в Хургаду и в Москву. Борт в Египет должен был подняться в воздух в 1−30 ч. Однако он перенесен на 13−00 ч. Также отменен вылет самолета в столицу.

Задерживается и прилет 3 бортов из Москвы, 1 — отменен.

Ранее в Минобороны заявили об отражении атаки 5 БПЛА в Волгоградской области. Как заявил глава региона, обломки беспилотника повредили два нестационарных торговых объекта в Красноармейском районе.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше